Rumors confermati: Mazzarri vicino al Napoli, ADL sta decidendo!

Walter Mazzarri si sta avvicinando alla panchina del Napoli. Rumors raccontano di una decisione ormai prossima con l'ex tecnico azzurro che avrebbe al momento superato Igor Tudor. Per i giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, ora è Mazzarri in pole. Anzi per Moretto di Relevo è quasi fatta con contratto fino a giugno.

🚨 Napoli president De Laurentiis, in talks with Walter Mazzarri who’s ready to accept one year deal valid until 2024.



Igor Tudor asked for two year contract, waiting for Napoli’s final decision on new manager. pic.twitter.com/rvDR8PJnqx