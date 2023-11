Salta Tudor, c'è Mazzarri: si attende solo l'annuncio di De Laurentiis!

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri al Napoli: ci siamo! Manca sempre meno al ritorno sulla panchina azzurra dell’allenatore che prenderà il posto di Rudi Garcia (che attende in Francia l’esonero).

Cosa è accaduto?

Sembrava fatta per Igor Tudor, ma nella notte ci sono stati dei ripensamenti. In primis De Laurentiis non era convinto di inserire nel contratto del croato l’opzione del rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di raggiungimento della qualificazione in Champions League. Tudor, così, avrebbe avanzato perplessità sull’accettare solo 7 mesi di contratto.

L’ipotesi Mazzarri.

Quella che sembrava una suggestione, è diventata presto qualcosa di più. Mazzarri ha dato disponibilità a firmare fino a giugno, con clausole solo in favore del club per eventuale rinnovo. In queste ore avverrà l’incontro decisivo ma la strada sembra spianata: Mazzarri sarà (di nuovo) l’allenatore del Napoli.

