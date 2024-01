Samardzic, il papà sta trattando col Napoli! Fiducia per la chiusura, le ultime

"Le trattative tra il Napoli e il padre di Lazar Samardzić sono in corso. Tutte le parti sono in trattative per negoziare a condizioni personali. La trattativa tra Napoli e Udinese sta già procedendo bene".

Lo scrive sui social Fabrizio Romano aggiornando l'affare per il talento dell'Udinese ormai ad un passo dal Napoli. Salvo sorprese, sarà lui l'erede di Elmas, andato al Lipsia.

🚨 Discussions between Napoli and Lazar Samardzić’s father are ongoing. All parties are in talks to negotiate on personal terms.



Talks between Napoli and Udinese are already underway progressing well. pic.twitter.com/YukF909T5K