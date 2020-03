Sarebbero stati 40mln ben spesi

Il calcio non si ferma, va avanti, così come le notizie e le indiscrezioni, i retroscena di mercato. Uno è arrivato ieri da La Gazzetta dello Sport. Il Napoli ha offerto a gennaio 40 milioni complessivi alla Fiorentina per Gaetano Castrovilli. Risposta? No, grazie. Un tentativo andato a vuoto per uno dei principali talenti del calcio italiano. Castrovilli, classe '97, è un potenziale campione, un giocatore fortissimo destinato a crescere ulteriormente.

Si tratta di un centrocampista completo che abbina qualità a quantità, che ha personalità e grande tecnica, non teme i contrasti e ha carisma da vendere. In campo crea, distrugge, si fa dar palla, dribbla, osa, ci prova. Un giocatore unico nel suo genere che la Fiorentina vorrebbe blindare e l'Inter ha già in testa per la prossima estate. Magari anche il Napoli tornerà alla carica dopo averlo fatto già lo scorso inverno. Sarebbero stati 40 milioni ben spesi. Quasi un affare.