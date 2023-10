Scelta scaramantica su rifinitura e ritiro prima della Fiorentina: la decisione di Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

E' prevista per oggi, scrive il Corriere dello Sport, l’ormai consueta e quasi scaramantica rifinitura in programma al Maradona con successiva cena tutti insieme e buonanotte. Nel senso che il ritiro non è previsto e tutti potranno dormire in famiglia e presentarsi domenica mattina nel solito hotel di Pozzuoli che fa da sfondo alle ultime ore di attesa prima della partita.