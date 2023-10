"Scorretto e poco professionale!". Garcia, Pioli e uno scontro ancora attuale: "Stai zitto, rosicone!"

Gli attriti tra i due allenatori, che domenica si ritroveranno da avversari a circa otto anni di distanza dall'ultima volta, risalgono al 2015

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra Rudi Garcia e Stefano Pioli non corre buon sangue. Gli attriti tra i due allenatori, che domenica si ritroveranno da avversari a circa otto anni di distanza dall'ultima volta, risalgono al 2015, quando uno guidava la Roma e l'altro la Lazio. Al termine di un derby vinto dal francese, che sancì la qualificazione dei giallorossi alla Champions League, i due non se le mandarono a dire.

Tutto nacque da una dichiarazione di Garcia alla vigilia: "Sembra che la Roma debba giocare in 12 per poter fare risultato, mi sembra assurdo. Io ricordo che la Lazio ha vinto l'ultima gara con un gol irregolare dopo aver pianto con l'Inter". Non tardò la risposta dell'allora tecnico biancoceleste: "Gli allenatori stranieri vengono in Italia e diventano peggio di noi, Garcia poteva evitare di dire che siamo dei piagnoni e di parlare di una partita in cui non c'era. Non è stato corretto né professionale".

Da pre-partita al post-partita. Dopo il successo della Roma, l'alterco proseguì. E stavolta non a distanza. Nella pancia dell'Olimpico, nel corridoio che porta alla sala stampa, Garcia e Pioli si incrociarono dopo il match. Secondo la ricostruzione fatta all'epoca da La Gazzetta dello Sport, lo sconfitto Pioli rispose di persona alle parole della vigilia di Garcia: "Sei un bugiardo, tu che parli di piagnoni...". Immediata la replica dell'ex Lille: "Ma stai zitto, non sai perdere, sei un rosicone!". E il tecnico della Lazio, ancora: "Adesso parla di questa partita, non parlare di altro". Finì tutto così. I due allenatori poi si incontrarono di nuovo, senza mai più salutarsi. Che le tensioni possano proseguire anche prima e/o dopo Napoli-Milan?