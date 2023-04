Scudetto al Napoli, basta un punto ma può arrivare anche mercoledì: le combinazioni

Il Napoli rimanda di pochi giorni la festa per la vittoria del suo terzo Scudetto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli rimanda di pochi giorni la festa per la vittoria del suo terzo Scudetto. Il prossimo turno potrebbe essere decisivo e gli azzurri potrebbero laurearsi matematicamente campioni d'Italia ancor prima di scendere in campo. Infatti con il pareggio tra Bologna e Juventus, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo mercoledì, il Napoli festeggerà lo scudetto prima della gara di Udine. Di seguito le combinazioni per le quali il Napoli vincerà il tricolore.

- Pareggiando con l'Udinese giovedì 4 maggio.

- Perdendo contro l'Udinese se la Lazio non vince col Sassuolo mercoledì.