Scudetto domani sera? Due risultati per festeggiare subito in albergo

Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto domani sera in albergo. Una soluzione e un'ipotesi possibile con due risultati a disposizione per trionfare. Cosa deve succedere? Un'altra non vittoria della Lazio, come domenica. La squadra di Sarri giocherà in casa col Sassuolo. L'eventuale ko o anche un pareggio impedirebbe ai biancocelesti di rincorrere il Napoli e dunque ecco il tricolore. Da 18 si passerebbe a 17 punti in caso di segno "ics" e sarebbero comunque troppi, per questo stasera tutti guarderanno la gara dell'Olimpico. Mal che vada, in caso di vittoria della Lazio, il tutto verrebbe rimandato a giovedì, con la trasferta di Udine gara decisiva per il trionfo.