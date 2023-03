Scudetto Napoli, la data? Molti pronti a scommettere su un meraviglioso amarcord

Secondo Opta, Spalletti ha il 100% di possibilità di vincerlo. Insomma, bisogna solo capire quand-o

A Napoli è partito ufficialmente il conto alla rovescia per lo scudetto. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a prevedere la data della certezza aritmetica del tricolore: "Ad azionare il timer è stata in qualche modo la Lega Serie A, che ieri ha fissato anticipi, posticipi, orari e persino la programmazione tv dal weekend di Pasqua fino alla fine di aprile. È parecchio probabile che lo scudetto arriverà proprio in questo arco temporale, dalla 29ª alla 32 giornata.

Secondo Opta, Spalletti ha il 100% di possibilità di vincerlo. Insomma, bisogna solo capire quando. Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo quel Napoli-Fiorentina del 29 aprile 1990, il destino (o la mano de D10S, fate voi...) mette su un vassoio d’argento il derby campano con la Salernitana proprio al “Maradona”. A Osimhen e compagni servono 5 vittorie (o 15 punti) per trasformare il sogno in realtà e la quinta potrebbe proprio cadere in quel sabato pomeriggio di fine aprile, alle ore 15, giusto per sfruttare fino all’ultimo raggio di sole di una giornata che si preannuncia caldissima per poi scatenare la felicità nelle strade fino a notte fonda.