Shakhtar, il ds conferma tutto: "Il Napoli voleva Sudakov, abbiamo rifiutato! Occhio alle inglesi..."

Carlo Nicolini, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto a Radio Marte confermando l'interesse del Napoli per il giocatore: "Sudakov? Ho letto l’intervista del calciatore che riporta quello che il Ceo della Società aveva detto, ovvero di un’offerta del Napoli poi rifiutata. Sicuramente c’è l’interessamento del Napoli e di tante altre squadre, soprattutto le inglesi, ma al momento altre offerte non ci sono state.

Il calciatore è un grandissimo professionista ed è molto intelligente, studia le squadre a cui è accostato per capire come giocano. È un punto fisso nello Shakhtar che fa sempre le coppe, è un punto fisso dell’Ucraina che domani se la vedrà con la Bosnia. Secondo me ha margini notevolissimi perché, oltre ad essere un grande professionista, è un ragazzo molto intelligente. Quindi, studia nel vedere squadre a cui è accostato e va a vedere subito come giocano, per capire come potrebbe essere il loro modulo o meno.

Ruolo? Per quanto mi riguarda, può fare l’8, il 10, il 4. Ovvero può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: l'8, il 10 o il 4, poi dipende dai compagni di viaggio. Non è incontrista per natura ma può farlo con un centrocampo tecnico. Può giocare dietro la punta, la sua specialità è il passaggio filtrante. Il gioco dello Shakhtar esalta le caratteristiche del calciatore, che ovviamente vuol scegliere una squadra che possa mettere in risalto le sue qualità. La sua caratteristica peculiare, forse, è il passaggio".