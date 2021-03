Si ferma Rrahmani: ora è sfida per far coppia con Koulibaly

Amir Rrahmani dovrà saltare la trasferta di Milano. Secondo il Corriere dello Sport per questo in difesa c'è il dubbio che nessuno si aspettava: il difensore ex Verona ha rimediato un risentimento muscolare e quindi si sono riaperti i giochi per far coppia con Koulibaly. Manolas è recuperato ma Gattuso non sembra intenzionato a lanciarlo dal primo minuto e quindi la prima opzione diventa Maksimovic che è in vantaggio sugli altri.