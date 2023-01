Si torna al turnover mirato, 3-4 cambi per ritrovare smalto: rivoluzione in mediana, Raspadori insidia Kvara

Dopo una sconfitta bisogna voltare pagina immediatamente, specie se è la prima stagione, e il Napoli potrà farlo oggi alle 18 contro la Sampdoria

Dopo una sconfitta bisogna voltare pagina immediatamente, specie se è la prima stagione, e il Napoli potrà farlo oggi alle 18 contro la Sampdoria. La formazione di Luciano Spalletti vuole dimenticare la prova senza smalto di San Siro con l'Inter e per farlo l'allenatore di Certaldo si affida al turnover moderato, come aveva fatto prima della pausa Mondiale. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli riproporrà la legge del turn-over mirato, Spalletti ha annunciato tre-quattro cambi di formazione. In difesa Juan Jesus sembra pronto a sostituire Rrahmani, l’indizio dalla conferenza stampa sembra mirato ad un turno di riposo: «Sono contento del suo rientro, poi caricarlo di altri 90 minuti potrebbe essere sbagliato, è una riflessione che stiamo facendo». Mario Rui prenota la fascia sinistra, a centrocampo la rivoluzione più ampia, scalpitano Ndombele ed Elmas per Anguissa e Zielinski. Dovrebbe essere confermata la fiducia a Kvaratskhelia ma lo insidia Raspadori che è una soluzione anche come mezzala. Spalletti riflette sulle scelte, a Genova vuole rivedere il Napoli brillante e autorevole che si è smarrito a Milano".