"Siamo da scudetto ma lottiamo per il 6-7 posto, non è possibile!", il discorso di Ghoulam alla squadra

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il discorso fatto da Ghoulam alla squadra dopo le ultime delusioni come quella di Sassuolo: "Siamo una squadra da scudetto ma lottiamo per il sesto e settimo posto, non è possibile". Sono state queste le considerazioni del terzino algerino, uno degli uomini tornati prepotentemente in gioco nelle ultime tre partite. Un pensiero comune a molti tra addetti ai lavori e tifosi. Il Napoli, infatti, è distante dalla zona Champions, e la concorrenza è tanta. Sono stati troppi i punti persi per strada in modo ingenuo.