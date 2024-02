Simeone a Dazn: "Il gruppo deve fare la differenza, tutti vogliamo essere determinanti"

Nel pre-partita di Napoli-Genoa, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Napoli-Genoa, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Quanta voglia hai di essere decisivo per questo Napoli?

"Non solo io, tutti vogliamo essere determinanti. In questi momenti, in cui le cose vanno più o meno bene, deve essere il gruppo a venir fuori. A livello individuale bisogna dare di più. Proveremo a fare il massimo tutti insieme".