Simeone a Mediaset: "Qui c'è un gruppo con un'anima forte! Nuovo modulo? Contano i giocatori"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Mediaset: ""E' un bel segnale, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati compatti, abbiamo sofferto. La Fiorentina è stata brava in tantissimi aspetti, ma noi abbiamo trovato le soluzioni giuste quando loro giravano le palle e siamo stati bravi a chiudere gli spazi".

Può essere la partita della svolta? Non lo so. Al di là della formazione e della tattica, ci siamo noi in campo e bisogna lasciarci tutto. L'immagine che abbiamo dato oggi è quella di un gruppo forte, con un'anima forte. Dobbiamo continuare su questa strada".

frutti il poco spazio a disposizione. "Cerco sempre di far vedere ai miei compagni che non bisogna mollare mai, perché quando poi passa il tempo e finisce la carriera ci sono i ricordi e a me piacerà ricordare di aver dato qualcosa ai miei compagni e a me stesso".