Simeone a Sky: "Ora testa al campionato! Spalletti mi fa essere quello che sono. Peccato per mio padre..."

Nel post-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il man of the match Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ emozionante soprattutto sento sempre di dare tutto. Abbiamo fatto una bellissima partita questo è un bellissimo regalo (il premio, ndr.) che dedico a tutti i tifosi e a tutto il gruppo.

Solo due argentini hanno fatto 4 reti nelle prime 4 gare di Champions, sai chi sono? “Io e papà? Non lo sapevo, allora viene di famiglia (ride, ndr.)".

Adesso manca solo la gara di Liverpool: “Non ci dimentichiamo che abbiamo una partita di campionato prima. Sono sicuro che in questi pochi giorni di recupero ci metteremo a posto per affrontare una partita come si deve perché abbiamo un campionato avanti”.

Cosa ti ha dato Spalletti? “Mi ha dato libertà di essere quello che sono io, di attaccare gli spazi. Jack è un bravissimo ragazzo e un grandissimo giocatore. Ti aiuta avere un giocatore come lui, è più bello. Sarò sempre a disposizione e aiutare sempre la squadra. Ogni minuto che mi darà il mister, aiuterò”.

Atletico Madrid di tuo padre eliminato: “E’ un peccato, era bello vedere l’Atletico agli ottavi. L’importante che stiamo bene noi. Sarà contento anche lui per la partita che ho fatto”.