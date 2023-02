Simeone a Sky UK: "E' il miglior momento della mia carriera, ma posso migliorare. Studio molto i portieri. Sullo scudetto e la Champions..."

"Posso ancora migliorare, ho ancora tanta strada da fare. So che se continuo ad allenarmi posso crescere".

L'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK: "Essere un argentino qui a Napoli è fantastico. Il Napoli è diverso. Questo club rappresenta la storia d'Italia, la storia di Diego Armando Maradona. Per me è un piacere giocare qui, perché tutti i tifosi mi vedono argentino e proprio per via di Maradona vogliono parlarmi. È Maradona, Maradona, Maradona... Non è solo il club, è l'intera città, qui tutti sono fan. Tutti parlano e respirano di calcio. I napoletani sono simili agli argentini. Parliamo in modo simile, abbiamo gli stessi gesti. Sembra davvero di essere a casa. Io sono come loro perché il calcio per me è una passione.

Il debutto contro il Liverpool è stato il miglior momento. La prima partita, il primo gol: un sogno che si avvera. Non è facile sapere che non inizi da titolare. Quando il mister mi dice che sarò in panchina, è difficile per me ma mi preparo sempre come se stessi iniziando dal 1'. Devo essere pronto a tutto. La vita è così, devi essere pronto per i momenti che hai. Sono pronto per ogni minuto che mi viene concesso. La qualità del tempo è più importante della quantità.

In panchina parlo sempre con i compagni. Con Raspadori dico: 'Guarda, questo è il momento in cui devi fare così'. Oppure mi dico: 'Ok, quando entriamo, forse dobbiamo farlo così.' Ne parliamo sempre.

Ho avuto questa idea: ho deciso che avevo bisogno di scrivere, avevo bisogno di studiare. Tutti i portieri hanno un allenatore, quindi mi sono detto se è abbastanza importante per i portieri studiare gli attaccanti allora deve essere abbastanza importante per gli attaccanti studiare i portieri. Adesso studio molto i portieri perché è importante che gli attaccanti conoscano il comportamento dei portieri quando tirano. Ho bisogno di conoscere i loro movimenti. Studio molto, molto a fondo, così quando sono in campo, so quando e dove tirare. È tutto scritto nel mio taccuino. Prima di ogni partita scrivo i nomi dei giocatori, le mie idee per diversi scenari e scrivo del portiere. Qual è la cosa migliore che posso fare contro quel portiere? Poi immagino quel momento. Questo è il secondo anno che lo faccio, scrivo prima di ogni partita. Ogni momento libero che ho a casa vado sull'app Wyscout e scrivo qualcosa di nuovo.