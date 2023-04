Simeone, infortunio non di poco conto: salterà il doppio confronto in Champions, i dettagli

La brutta notizia che il Napoli porta via dal Via del Mare è l'infortunio di Giovanni Simeone.

Per il momento è giusto parlare esclusivamente di sensazioni considerando che gli esami strumentali non sono ancora stati effettuati, però i segnali emersi dai primi controlli a caldo e soprattutto l'esperienza non lasciano presagire nulla di positivo.