Simeone più di Raspadori al posto di Osimhen: c'è una valida motivazione

Giovanni Simeone favorito su Raspadori nella sostituzione di Osimhen perché si è allenato in tutto questo periodo a Castel Volturno - stavolta Scaloni non l’ha convocato per l’Argentina - e dunque l’allenatore conosce perfettamente il suo stato di forma, rispetto a Raspadori che rientrerà solo oggi pomeriggio dagli impegni con l’Italia.

Sul Cholito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "A Lecce, a sorpresa, è stato schierato titolare, per consentire a Osimhen un po’ di riposo. E pur non segnando Giovanni aveva giocato un primo tempo di buon livello, soddisfacendo l’allenatore e comunque sfiorando il gol, che aveva già segnato di testa contro l’Udinese, qualche giorno prima. Perché parliamo di un giocatore che “vede” sempre la porta, infatti ha una media di tiri nello specchio notevole: 4,8 a partita, più del doppio della passata stagione quando ha segnato 9 reti con la media di 2,1 tiri in porta a gara".