Simeone spegne i rumors: "Sognavo di sentirmi parte di una famiglia, qui è così e darò tutto per difendere Napoli"

Giovanni Simeone al Napoli si sente come in una famiglia. E, nonostante i rumors circa l'interessamento della Lazio, ha deciso di rimanervi. Questo si evince dal post pubblicato dal centravanti argentino su Instagram, all'indomani dell'ufficialità del riscatto da parte del club azzurro:

"Fin dal primo giorno avevo il sogno e la speranza che rincorrevo da piccolo di sentirmi parte come calciatore di una famiglia, di sentirmi parte di qualcosa di grande. Ho vissuto ogni giorno di questa stagione cercando di dare il massimo per questa maglia. Oggi sono ufficialmente uno di voi, uno in più di questa famiglia. Darò tutto per difendere questa maglia, darò tutto per difendere questa squadra, darò tutto per difendere Napoli".