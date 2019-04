Sky - Altro fastidio per Insigne: affaticamento muscolare, rischia di saltare anche il Frosinone

MULTIMEDIA VIDEO - TERRIBILE FALLO SU LOZANO, ESCE IN BARELLA: SI TEME LA ROTTURA DEL CROCIATO Terribile incidente per Hirving Lozano, attaccante messicano sul quale il Napoli ha messo gli occhi da diverso tempo. Nel corso del match di campionato di ieri, vinto dal Psv contro il Willem II per 3-0, Lozano è stato vittima di un brutto infortunio causato di un... Terribile incidente per Hirving Lozano, attaccante messicano sul quale il Napoli ha messo gli occhi da diverso tempo. Nel corso del match di campionato di ieri, vinto dal Psv contro il Willem II per 3-0, Lozano è stato vittima di un brutto infortunio causato di un... GIOVANILI UNDER 17, IL NAPOLI CHIUDE CON UN 4-0 ED AL SECONDO POSTO: È GIÀ AI QUARTI DI FINALE SCUDETTO Il Napoli Under 17 conclude con una goleada il campionato. Gli azzurrini - già certi del secondo posto alle spalle della Roma - hanno battuto 4-0 la Salernitana, garantendosi lo status di migliore seconda per l'accoppiamento ai quarti di finale Scudetto. Il Napoli Under 17 conclude con una goleada il campionato. Gli azzurrini - già certi del secondo posto alle spalle della Roma - hanno battuto 4-0 la Salernitana, garantendosi lo status di migliore seconda per l'accoppiamento ai quarti di finale Scudetto.