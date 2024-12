Sky anticipa le scelte di Conte: pronti 11 cambi, c’è anche Zerbin

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime sulla probabile formazione che Antonio Conte schiererà in Coppa Italia contro la Lazio: "Per giovedì Conte ne cambia probabilmente undici, un turnover totale di squadra per coerenza. C’è la gestione delle energie del fisico e della testa ma anche quello degli umori. Quindi per coerenza c’è un gruppo che va premiato.

C’è l’altra squadra che sarebbe brutto definire il Napoli 2, che come Conte raccontava, allena durante la settimana i titolarissimi. Magari il livello di alcuni non è come quello dei top, però è una squadra che ha come un valore totale superiore ai 100mln.

Squadra schierata col 4-3-3 o 4-2-3-1, dipende un po’ dalla posizione di Raspadori, mezzala o sottopunta alle spalle di Simeone. Ci sono Ngonge e Neres. Dietro la linea a quattro, con Zerbin che si adatta ad esterno a destra, e Rafa Marin, occasione per l’ex Real al quale è stato concesso del tempo fisiologico per abituarsi e capire il calcio italiano. Ma evidente che Conte ha anche la necessità di verificare lui e gli altri. Ci sono Juan Jesus e Spinazzola, in mezzo al campo Gilmour e Folorusho. Praticamente un altro Napoli nel quale Conte ha piena fiducia, ma con la consapevolezza che non vale l’altro”.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All. Conte.