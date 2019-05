Sky - Di Lorenzo, svelate le cifre: presto le visite mediche

Ai dettagli la trattativa che porterà Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Il terzino dell'Empoli è il primo obiettivo per la difesa del club azzurro. Trentasette presenze, cinque gol e tre assist: questo il bottino stagionale per il difensore classe 1993. Era previsto in giornata l'incontro fra l'Empoli e il Napoli per chiudere l'affare. I due club - riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito - hanno avuto modo di confrontarsi, confermando gli impegni presi: affare da 8 milioni più 1 di bonus. Presto il giocatore svolgerà le visite mediche. La volontà di De Laurentiis è quella di chiudere la trattativa in tempi brevi per evitare che altre squadre si inseriscano nell'affare.