Sky - Il Napoli lavora al futuro, entro fine anno altri tre rinnovi importanti: contatti in corso, i dettagli

L'ultimo in ordine di tempo è stato Kalidou Koulibaly, ma entro fine anno potrebbero arrivare altri tre rinnovi in casa Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha inserito tra le priorità i prolungamenti contrattuali di Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski ed Elseid Hysaj. I contatti con gli agenti dei calciatori sono in corso, l'idea della società è quella di portare il nuovo accordo dall'attuale scadenza nel 2021 fino ad un contratto con scadenza 2023, proprio come fatto con Koulibaly. Entro fine anno Aurelio De Laurentiis e i suoi uomini vogliono avere gli accordi in tasca e blindare ulteriormente i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.