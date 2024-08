Sky - Lukaku, Manna ha avvisato il Chelsea: offerta resterà la stessa fino al 30

A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24 'Speciale mercato' è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Romelu Lukaku non resta al Chelsea, ma non andrà subito al Napoli. Il blitz del ds azzurro Giovanni Manna a Londra è servito per chiudere l'acquisto di Billy Gilmour con il Brighton, la cessione di Jens Cajueste con l'Ispwich Town e per parlare con il Chelsea e fare un'offerta di 25mln più 5 di bonus per Lukaku.

Manna ha detto che l'offerta non sarà aumentata, infatti passate le 48 ore senza la risposta positiva dei Blues è andato a chiudere l'acquisto di David Neres col Benfica più meno alla stessa cifra offerta per il belga. La fiche che aveva a disposizione è stata messa per il brasiliano. Per gli affari Lukaku e e Osimhen è tutto rimandato agli utlimi 10 giorni di mercato. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24 'Speciale mercato' è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky.