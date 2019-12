Sky - Mertens vuole restare, ma il Borussia Dortmund si rifà sotto: c'è l'offerta al belga, i dettagli

Napoli o nessun'altra squadra in Italia: nel suo cuore Dries Mertens culla questo desiderio perché il legame con la maglia azzurra è forte, fortissimo. Al punto che il sogno dell'attaccante belga è quello di restare almeno fino a giugno o, ancor meglio, di rinnovare il suo contratto con il club azzurro. Ma qualcosa attorno a lui si sta muovendo.

TORNA IL BORUSSIA DORTMUND - Intanto, per l'ex PSV s'è fatto nuovamente avanti il Borussia Dortmund, che già qualche mese fa aveva palesato il suo interesse. C'è stata già un'offerta di contratto a Mertens, già per gennaio perché la società giallonera ha perso Paco Alcaçer per infortunio. Ma per ora 'Ciro' non si convince: vuole restare al Napoli. Il BvB, comunque, potrebbe affondare anche in vista del prossimo giugno se Mertens non dovesse convincersi a lasciare Napoli.