Sky - Non solo Icardi: contatto con Mendes per Rodrigo del Valencia

Il mercato prosegue con un interessante giro di attaccanti che vede coinvolte Roma, Napoli e Juventus ed i loro obiettivi per il reparto avanzato. Sky fa il punto della situazione: "La Roma aspetta la decisione di Higuain (se valutare o meno questa opzione) e intanto pensano a Mariano Diaz del Real Madrid come alternativa all'argentino. Il classe '93 però percepisce un ingaggio elevato (sui 6 milioni) che non è un aspetto da sottovalutare.

Il Napoli non aspetta solo Icardi ma si guarda intorno e con Jorge Mendes ha parlato di Rodrigo del Valencia.

Infine, la Juventus ha tentato un approccio per Lukaku, già obiettivo dell'Inter. E' dunque da capire se si tratta di una 'manovra di disturbo' nei confronti dei nerazzurri per ostacolare la trattativa (anche se l'Inter negli ultimi giorni non ha ancora affondato il colpo), oppure se Paratici farà sul serio per l'attaccante belga dello United, togliendo di fatto ad un'avversaria il principale obiettivo del mercato di Antonio Conte".