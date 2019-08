Sky - Oggi incontro Inter-Wanda e il Napoli spera: slitta la chiusura per Llorente

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, in giornata dovrebbe andare in scena un incontro fra i dirigenti e Wanda Nara, moglie agente del giocatore, che aveva ribadito come l'intenzione dell'argentino fosse quella di restare comunque all'Inter. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato proprio durante il vertice con Wanda. Un incontro al quale parteciperà anche il presidente Steve Zhang, che vuole ribadirle di persona la scelta della società. Icardi è fuori dall'Inter, resta sul mercato. Ecco perché il Napoli continua ad osservare interessato la vicenda, facendo slittare la chiusura dell'affare Llorente. Stesso discorso per la Juventus, che rimane in attesa.