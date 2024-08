Sky - Osimhen, ad oggi tutto fermo: possibili offerte al ribasso a fine mercato

vedi letture

"Per questo motivo il club di De Laurentiis a prescindere sta cercando di chiudere Romelu Lukaku per trovarsi nelle condizioni di non avere il sostituto"

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Per Victor Osimhen non ci sono novità. Anche oggi non sono arrivate offerte concrete al Napoli e all’agente del giocatore.

Probabilmente i club che vogliono Osimhen aspetteranno davvero gli ultimi giorni per fare un’offerta al ribasso al Napoli. Per questo motivo il club di De Laurentiis, a prescindere, sta cercando di chiudere Romelu Lukaku per trovarsi nelle condizioni di non avere il sostituto".