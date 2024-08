Sky - Osimhen-Al Ahli, firme in mattinata: il 9 ha già accettato, si discute dei bonus

Mancano gli ultimi dettagli per l'addio di Osimhen. È in chiusura infatti l'operazione che porterebbe il nigeriano all'Al Ahli, con gli accordi che sono in via di definizione. Contratto di 4 anni a circa 40 milioni a stagione per Victor Osimhen all'Al Ahli. All'interno di esso, sarà presente anche una clausola rescissoria. Lo scrive Sky Sport.

Al Napoli sono previsti invece circa 80 milioni con le firme dei contratti che sono previste in mattinata. Le parti ora stanno discutendo i bonus prima di formalizzare l'intesa totale. Alla fine per Oshimen non sono mancate le offerte, tra cui quella del Chelsea fino a notte fonda ma con cifre proposte di salario più basse rispetto a quelle in essere a Napoli. Il giocatore ha deciso di andare dove lo hanno voluto di più.

Per Osimhen si tratta di un'operazione win-win, l'Al Ahli è stata l'unica squadra tra le tante offerte ricevute in questi mesi ad accontentarlo sotto tutti i punti di vista. Rimane aperta anche la possibilità di un ritorno in Europa in futuro, una possibilità che per il giocatore è fondamentale e meglio di così era difficile ottenere in un mercato internazionale al ribasso. Nel frattempo l'Al Ahli ha bloccato anche Toney per l'attacco e prenotato le sue visite mediche in Inghilterra.