Sky - Politano apre al Napoli! Domani nuovo incontro per l'intesa

Aggiornamenti importanti sul futuro di Matteo Politano: il giocatore ha aperto al Napoli e domani si può entrare nel vivo della trattativa. Le ultime le svela sui social il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Lo stesso giornalista aveva spiegato nel pomeriggio che proseguono paralleli anche i contatti con la società nerazzurra per raggiungere l'intesa totale per il cartellino dell'esterno che a questo punto è molto vicino a vestire la maglia del Napoli.

Sul sito ufficiale si legge: "Il Napoli insiste per Politano. Quello andato in scena in un hotel milanese del centro è stato un incontro positivo tra gli agenti di Matteo Politano e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Le parti si riaggiorneranno domani, ma il giocatore ha dato la sua apertura alla soluzione Napoli e si può chiudere l'operazione.

Nel frattempo Inter e Napoli stanno anche parlando della possibilità Llorente in prestito all'interno dell'operazione Politano. Il possibile arrivo dell'ex Tottenham in nerazzurro è un'ipotesi concreta e chiuderebbe le porte all'arrivo di Olivier Giroud, già bloccato dall'Inter negli ultimi giorni". Ecco il post: