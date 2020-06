Sky - Rinnovo Maksimovic, ci siamo! Accelerata nelle ultime ore, la situazione

Dopo la vittoria della Coppa Italia, sono diverse le situazioni da monitorare in casa Napoli, anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Non solo la questione spigolosa di Callejon o il futuro di Milik, tra i nomi sui quali il club sta lavorando c'è anche quello di Nikola Maksimovic: secondo quanto riportaro da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport sarebbe ormai vicino il rinnovo del difensore serbo con il Napoli, con l'accelerata decisiva che sarebbe arrivata proprio nelle ultime ore. Maksimovic, dunque, sarebbe prossimo al prolungamento cosi come Piotr Zielinski.