Sky - Sirigu via dal Torino, il Napoli è interessato: idea scambio prestiti con Meret

Dopo un avvio di stagione esaltante, Alex Meret si è ritrovato a doversi accomodare spesso in panchina dopo l'arrivo di Gennaro Gattuso. Scelta tecnica, legata alla predilezione da parte del tecnico calabrese per portiere in grado di giocare bene con i piedi. Resta, dunque, qualche dubbio sul futuro dell'ex portiere della Spal, che potrebbe anche lasciare Napoli come rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che attraverso il suo sito ufficiale ha dato le ultime riguardo proprio l'estremo difensore azzurro partendo, però, dalla situazione in casa Torino: "C'è da cambiare parecchio, vista l'intenzione di molti giocatori di ritrovare stimoli altrove. Tra questi, anche Salvatore Sirigu, che non ha disputato le ultime due partite di campionato e che vorrebbe tentare una nuova esperienza in Serie A. E tra le squadre interessate, non è nuovo il nome del Napoli, che vorrebbe regalare a Gattuso un numero 1 di sicuro affidamento.

Di qui, l'idea di un possibile scambio di prestiti tra le parti: con Sirigu in Campania, a compiere il percorso inverso potrebbe essere Meret, che proprio Vagnati ha portato alla Spal per il biennio 2016-2018.