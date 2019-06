Sky - Trattativa a oltranza per Manolas, incontro Giuntoli-Raiola: entro domattina si chiude

La trattativa per il trasferimento di Kostas Manolas in azzurro va avanti ad oltranza. Lo riferisce Sky che rivela come in serata c'è stato un incontro a Montecarlo tra il ds del Napoli Giuntoli e Raiola, procuratore del difensore greco, per limare gli ultimi dettagli prima della definizione di questa operazione. Giuntoli resterà nel Principato anche domani, la Roma resta in attesa. Comunque c'è fiducia per chiudere questo affare tra stanotte e domattina.