Sky - Ultimo giorno per risolvere con Gattuso, ma si punta su di lui: approcci per un triennale

Oggi è 8 giugno e l'8 giugno sarebbe l'ultima data disponibile per il Napoli per risolvere il contratto di Rino Gattuso. Ma a Castel Volturno nessuno pensa che si possa fare a meno dell'allenatore calabrese, per questo l'opzione presente nel suo attuale contratto non sarà attivata e sarà fatta scadere senza problemi.

RINO-CENTRICI - Ringhio è al centro del progetto Napoli, come fatto capire anche da Cristiano Giuntoli, per questo il club azzurro sta avendo i primi approcci con il proprio tecnico per allungare l'accordo: si ragiona su un triennale, anche se al momento il focus è su altri temi, considerati di maggiore impellenza. A riportarlo è Sky Sport.