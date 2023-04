Slittamento ed alberghi pieni: il Napoli non farà ritiro e domattina raduno volante

Il ritiro è saltato dopo il posticipo per mancanza di camere, tutte prenotate, ma sarà comunque sistemata in tempo qualche stanza

Con la partita in calendario alle 15 di oggi, era previsto il ritiro nel classico albergo di Pozzuoli. Ma lo slittamento a domani ha sconvolto i piani perché le camere sono tutte prenotate e - scrive il Corriere dello Sport - la squadra trascorrerà la notte a casa e domattina andrà in scena un raduno volante in hotel. Il ritiro è saltato dopo il posticipo per mancanza di camere, tutte prenotate, ma sarà comunque sistemata in tempo qualche stanza da mettere a disposizione dei giocatori.