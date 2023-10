Smettiamola di trattare Natan come un uovo di dinosauro

Si fermano Rrahmani e Juan Jesus, così l’ex del Bragantino si ritrova a far coppia inedita con Ostigard, senza batter ciglio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Dov’è? Quando gioca? Quante parole dice in italiano? Gli piace la pizza? Ha mai assaggiato i friarielli?”. Sono state così le prime settimane azzurre Natan Bernardo de Souza, ragazzone di 188 centimetri che d’estate s’è ritrovato a raccogliere un’eredità pesante, pesantissima, che rischia di schiacciarti se non la affronti nel modo giusto. Catapultato in una nuova realtà, in una nuova dimensione, a prendere il posto di quello che era stato il miglior difensore dello scorso, quel Kim che ora deve fare i conti con lo scetticismo bavarese.

Preservarlo. È stata questa la scelta del club e del tecnico nella primissima fetta di stagione, al punto da generare un hype quasi compulsivo da parte di tifosi e tecnici, tutti in attesa spasmodica di vedere Natan, così come in 'Miseria e Nobiltà’ la Principessa necessitava di vedere il Principe per calmarsi. Si è dovuto attendere tanto, con conseguenti suggestive narrazioni sul conto del difensore brasiliano, che rischiava di divenire una leggenda metropolitana.

Poi gli infortuni degli altri e la necessità che diventa normalità. Si fermano Rrahmani e Juan Jesus, così l’ex del Bragantino si ritrova a far coppia inedita con Ostigard, senza batter ciglio e gioca gare di grande solidità incassando un solo gol nelle tre partite di campionato contro Bologna, Udinese e Lecce prima del Real Madrid. Anche in Champions, nonostante le tre reti realizzate dai galacticos, Natan è stato tra i migliori in campo con nessuna sbavatura nella sua prestazione.

Basta trattarlo come un uovo di dinosauro: normalizziamolo, valutiamolo per quello che fa in campo senza farci influenzare dal suo precedessore. In queste gare il centrale brasiliano ha mostrato di essere calciatore solido, molto più razionale di certi commenti che lo avevano riguardato. Si è approcciato con grande intelligenza e lucidità, procedendo gradualmente nel suo inserimento. Nel lungo periodo dovrà dare conferma delle prime indicazioni, ma da quel che si vede ci sono pochi dubbi: merita di essere il titolare sul centro-sinistra.

Commenta con l'autore