"Sono IO il vostro custode di Castel Volturno": ADL e la sindrome Eddie Murphy

IO. Sempre IO. Qualunquemente IO. Piccole, gigantesche illusioni solipsistiche di Aurelio De Laurentiis spiegate brevemente dalle parole di David Foster Wallace: “Tutti noi abbiamo piccole illusioni solipsistiche, spaventose intuizioni di una nostra assoluta singolarità: crediamo di essere gli unici della casa a riempire il contenitore dei cubetti di ghiaccio, gli unici a svuotare la lavastoviglie dai piatti puliti, gli unici a fare ogni tanto pipì nella doccia, gli unici ad avere un piccolo tic alle palpebre al primo appuntamento”.

Che il presidente del Napoli avesse questo tipo di percezione della realtà, non è certo cosa nuova. La celebra massima ‘Sono IO il vostro Cavani’ è rimasta scolpita ad eterno sulle pareti della memoria dei tifosi, come le scritte ‘Dio c’è’ sui cartelli delle autostrade. Cose che non dimentichi, a cui ripensi e ti fai pure una grassa risata.

De Laurentiis è ora all-in, nella traduzione letterale della frase molto utilizzata nel poker (anche se non è il miglior periodo per parlare di giochi e scommesse). Aurelio ci è tutto dentro in questa situazione, perchè è consapevole che il guaio l’ha fatto lui. Ha toppato la scelta dell’allenatore, l’ha silurato senza avere l’alternativa ed ora si ritrova sui campi di Castel Volturno che riprova a mettere insieme i cocci di un vaso francese, mai particolarmente apprezzato dalla squadra.

Vive la sindrome che ha colpito ad un certo punto della carriera Eddie Murphy, che nello stesso film recitava praticamente la parte di tutti i personaggi. De Laurentiis s’è fatto prima patron, poi Matador, poi direttore sportivo con Meluso ad oggi più anonimo di un hacker, poi allenatore a dare consigli a Garcia durante gli allenamenti e infine custode del centro sportivo azzurro. Chissà se basterà, ma la situazione pare leggermente sfuggita di mano.

