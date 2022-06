Sono le 18 e Mertens aspettava risposta da ADL: futuro sempre più lontano da Napoli?

Sono le 18. Il Napoli avrà risposto a Dries Mertens dopo la mail per le richieste economiche sul rinnovo di contratto?

Sono le 18. Il Napoli avrà risposto a Dries Mertens dopo la mail per le richieste economiche sul rinnovo di contratto? Difficile crederlo, nulla è accaduto, poco succederà. Era questo, le 18 di oggi, l'ultimatum svelato da Il Mattino. Il belga voleva una risposta celere da parte del patron azzurro che difficilmente avrebbe potuto accettare determinate condizioni.

La richiesta di 4mln di euro era così suddivisa: "2,4mln di euro d'ingaggio più 1,6mln di euro al momento della firma, oltre ad una commissione del 10% sul totale lordo, ovvero altri 800mila euro. Nella mail è compreso anche il premio per lo scudetto che ha quantificato in 200mila euro. E colpiscono anche i bonus per la conquista della Champions (300mila) e quella per il trionfo in Europa League (150mila). Ovviamente sotto la voce scoring e assist c'è l'insieme dei bonus per i gol e i passaggi vincenti (75mila se arriva a quota 10 e così via)".