Sorpresa Allan, rinnova col Napoli: con l'adeguamento dello stipendio firma fino al 2023

Molto chiacchierato nei giorni successivi al ritiro disertato post-Salisburgo, per Allan presto potrebbero esserci novità importanti. Per il brasiliano, infatti, secondo Il Mattino siamo davvero ad un passo dalla firma dopo un mese di contatti molto positivi. Il suo rinnovo non era una priorità, essendo legato al club partenopeo fino al 2023, ma il super ingaggio offerto dal Psg a gennaio scorso non l'ha lasciato indifferente ed hanno reso necessario un adeguamento. Il Napoli ha offerto di allungare di un anno il contratto alzando lo stipendio a 3mln di euro netti, senza clausola rescissoria. In arrivo anche la doppia fumata bianca per i polacchi Milik e Zielinski.