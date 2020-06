Sorpresa Milik? Per Repubblica e Mattino è favorito su un affaticato Mertens

Novità interessate per l'attacco del Napoli in vista della sfida di questa sera contro la Juventus. Con Dries Mertens affaticato, che ha stretto i denti già contro l'Inter, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Arek Milik. I quotidiano Repubblica e Mattino oggi in edicola sono della stessa idea, scrivono che il polacco insidia il belga, è una possibilità dell'ultim'ora, un'ipotesi, anche in vista dei cinque cambi e magari dei rigori, dunque della necessità di far rifiatare qualcuno nel secondo tempo. Confermate le anticipazioni della vigilia: Meret in porta, Mario Rui in difesa, Fabian a centrocampo. Poi una novità: Milik scalpita. Potrebbe essere arrivato il suo momento. Proprio contro la Juventus che lo cerca con insistenza da tempo. Ma per il mercato ci sarà tempo.