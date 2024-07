Video Sorpresa Osimhen: foto e autografi a fine allenamento, tifosi felicissimi

Sorpresa a Dimaro. Questa mattina dopo l'allenamento Victor Osimhen ha affiancato Gianluca Gaetano per firmare gli autografi e scattare foto coi tifosi. Felicissimi tutti quelli che avevano prenotato il proprio posto in fila per incontrare i propri idoli. In attesa di novità dal mercato, col Psg ad un passo, Osimhen firma autografi e sorride. Ecco foto e video dei nostri inviati: