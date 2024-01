Soumaré vicino! Il Siviglia ha già chiuso per il sostituto: arriva dall'Inter

Lucien Agoumé sembrava ad un passo dal Marsiglia, invece ora è molto vicino al Siviglia. Ha cambiato idea e il club spagnolo sta chiudendo

Lucien Agoumé sembrava ad un passo dal Marsiglia, invece ora è molto vicino al Siviglia. Ha cambiato idea e il club spagnolo sta chiudendo proprio in questi minuti con l'Inter.

Il centrocampista classe 2002 dunque è ad un passo dalla Liga e questo potrebbe essere un chiaro indizio sul futuro di Soumaré, vicino al Napoli. Il giocatore di proprietà del Leicester non ha giocato a sorpresa l'ultima contro l'Athletic. Il Napoli lo aveva cercato già in estate salvò poi temporeggiare. Il 24enne francese scelse così il Siviglia ma ora è pronto a trasferirsi al Napoli. Affare in via di definizione al pari di Dragusin e Samardzic. Ore calde.