Sousa prima di incontrare ADL: "Per ora resto alla Salernitana, non ho motivi per andare via. Conta il progetto"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Paulo Sousa esce allo scoperto. Il tecnico della Salernitana che ha incontrato De Laurentiis ha parlato al portale portoghese So in un'intervista rilasciata prima dell'incontro col patron azzurro: "Per ora, la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra, non vedo ragioni per cambiare ciò che stiamo costruendo.

Sapete che per me la cosa più importante è presentarmi un progetto all'interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla valorizzazione dei giocatori e alla crescita delle infrastrutture. C'è questa idea nella Salernitana perché il presidente è disposto ad acquistare un terreno vicino al nostro campo di allenamento in modo da poter costruire una vera città dello sport con tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno".