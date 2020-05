Spadafora apre a Diretta Gol in chiaro: "Serve decreto legge, già scelti i canali dove vederlo"

Questione partite in chiaro. Ne ha parlato al Corriere dello Sport il ministro Vincenzo Spadafora: "Diretta gol? Con un atto d'imperio, perché si tratterebbe di un vero e proprio esproprio nei confronti di un'attività privata. E' come se alla Fiat fosse imposto di produrre per tre mesi solo 500 a un determinato prezzo.

Come fare? Serve un decreto legge, non certo per dpcm. Il ministro inserirà eventualmente il provvedimento nel decreto che sancirà la ripartenza della Serie A. Senza un provvedimento governativo difficilmente Sky e le tv potrebbero risolvere il problema. Sarebbe una violazione del contratto di licenza.

Dove farlo vedere? Su Tv8 o su canale 26. Bisogna trovare una soluzione per le partite che ha in esclusiva Dazn".