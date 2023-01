Spallett a Dazn: "Troppo lenti e poca qualità rispetto al solito: così è difficile far male all'Inter"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha analizzato il ko rimediato contro l'Inter ai microfoni di Dazn: "Hanno fatto quello che fanno sempre, ovvero di venirci addosso con Calhanoglu su Lobotka, ma noi dovevamo essere bravi a far arrivare meglio il pallone sulla loro trequarti. Non siamo riusciti a far girare il pallone con la qualità di sempre. La palla girava sempre un po' lenta: noi possiamo fare di più. Abbiamo avuto meno qualità rispetto al solito".