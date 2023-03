Spalletti a Dazn: "Mancata qualità, ma non ho visto presunzione. Squadra dispiaciuta, testa alla prossima"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga contro la Lazio persa per 0-1

Come leggi la sconfitta di stasera?

"Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre e forzato le uscite laterali, dove loro ci lasciavano linee di gioco. C'era la possibilità di andare anche in mezzo, ma siamo stati poco pazienti".

Che soluzioni hai trovato per il secondo tempo?

"Abbiamo tentato di fare le stesse cose con più qualità. Abbiamo chiamato più i centrocampisti incontro al centrale che si liberava per giocare palla, per innescare meglio Lobotka e giocare più con il trequarti. Ci è riuscito di più e meglio, ma a livello di qualità potevamo fare di più. Potevamo fare più giocate di prima, mac'è mancata qualità nel palleggio per puntare la linea difensiva".