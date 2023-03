Spalletti a Dazn: "Non è facile cambiare formazione, vi spiego perché non l'ho fatto"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta. "Formazione confermata perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare qualche giorno in più, abbiamo sempre cinque cambi perché ormai le gare si giocano in sedici calciatori e ci sono anche quelli che essendo più abituati a giocare dall'inizio vanno in difficoltà a subentrare, vale anche il contrario. Non è facile cambiare".