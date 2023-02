Spalletti a Dazn: "Vi spiego perché non ho fatto turnover. Olivera ha avuto un indurimento"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a pochi minuti dal match contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a pochi minuti dal match contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Ho scelto di fare un solo cambio perché veniamo da una partita giocata benissimo e c'è entusiasmo. E poi, al di là delle valutazioni di tutta l'organizzazione di cui disponiamo per andare a percepire muscoli e fatica, non c'è stato molto tempo. Per cui correre il rischio di mettere in campo qualcuno stanco dopo, che poi non puoi più modificare, sarebbe stato un danno peggiore che farlo giocare dall'inizio. Olivera ha avuto un indurimento che può ricapitare se gioca altri 100' e per questo lui l'ho cambiato".