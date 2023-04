Spalletti a KK: "Ho già la formazione anti-Milan in mente! Col Maradona che tifa sarà più facile per noi. Su Osimhen..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo il pareggio di sabato contro l'Hellas Verona ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo il pareggio di sabato contro l'Hellas Verona ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "La partita col Verona me l'aspettavo così difficile. Dovevamo essere lucidi. In fase di possesso non siamo riusciti a trovare spazi tra i loro calciatori. Loro sono abituati a fare questo tipo di partite e sono stati agevolati dall'atteggiamento e dalla nostra non lucidità".

40 punti in trasferta, 35 in casa. "Il Napoli va bene sia in casa che in trasferta, è sempre l'atteggiamento degli avversari a determinare, magari quando giocano in casa gli avversari provano di più a far gol mentre al Maradona vengono per un pari, stanno tutte più chiuse, più basse e diventa più complicato".